الجيش: 7 خروق جوية معادية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:



بتاريخ 18/ 4/ 2021 الساعة 10.40 ولغاية 19/ 4/ 2021 الساعة 04.00 تم تسجيل /7/ خروق جوية نفذتها طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها طيران دائري فوق مناطق جبل لبنان، الجنوب، بعلبك والهرمل.



تتم متابعة موضوع الخروق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.