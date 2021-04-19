لبنان

وهبة بحث مع مجموعة من السفراء العلاقات المشتركة

Lebanon 24
19-04-2021 | 14:42
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه سفيرة كندا لدى لبنان شانتال شاستناي وتابع معها ما كان ناقشه الوزير وهبه  مع نظيره الكندي مارك غارنو من تعزيز للعلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية دعم كندا للبنان ومساعدته في هذه المرحلة.
سفيرة اليونان

والتقى الوزير وهبه سفيرة اليونان لدى لبنان ايكاترينا فونتولاكي وشكرها على حسن ترتيبات الزيارة وحفاوة الاستقبال خلال زيارته التي قام بها مؤخرا الى أثينا ،كما جرت متابعة  بعض الامور التي بُحثت في العاصمة اليونانية خصوصا  على  صعيد تبادل المساعدات والخبرات الفنية والثقافية والتراثية بين البلدين.
سفير المغرب

واستقبل الوزير وهبه سفير المغرب لدى لبنان محمد كرين  الذي أطلعه على المساعدة التي تلقاها لبنان بأمر من الملك المغربي محمد السادس دعما للجيش الليناني ومساعدة القوى الأمنية في هذه المرحلة مع الاشارة الى ان الملك المغربي قد أمر بتقديم مساعدة اضافية للشعب اللبناني.
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