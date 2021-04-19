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لبنان
في عكار.. "المستهلك" تجول على محطات الوقود والملاحم والسوبرماركت
Lebanon 24
19-04-2021
|
14:51
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واصلت فرق من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بمؤازرة من مكتب أمن الدولة في الجومة، حملاتها لملاحقة المحتكرين في منطقة عكار، فكانت لها بجولات على محطات الوقود والملاحم والسوبرماركت للتأكد من بيع المحروقات في حال توفرها ومراقبة أسعار اللحوم والمواد الغذائية، وقد تم تنظيم محاضر بالمخالفين.
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