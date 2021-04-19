بهية الحريري: لا خلاص من الجائحة الا باللقاح

انعقد في مجدليون "الإجتماع التنسيقي الدوري حول مستجدات كورونا في صيدا ومنطقتها" بدعوة من النائب بهية الحريري ومشاركة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وممثلي وزارة الصحة وطبابة القضاء وغرفة ادارة الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيدا الزهراني ومستشفيات "صيدا الحكومي والتركي التخصصي للحروق والهمشري " والقوى الأمنية ، حيث تدارس المجتمعون الوضع الوبائي وسبل الحد من تفشي الوباء بتشديد اجراءات الوقاية في ظل تسجيل المزيد من الاصابات خلال الأسبوع الماضي والتي بلغت 391 حالة ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني . ولاحظ المجتمعون ان وتيرة التلقيح في المدينة لا تزال بطيئة حيث سجلت حتى الأسبوع الماضي اعطاء 12335 جرعة لـ 7392 شخصا موزعة بين الجرعتين الأولى والثانية.

الحريري



وفي كلمة لها في بداية الاجتماع ، اعتبرت الحريري ان "عنوان المرحلة على صعيد مواجهة وباء كورونا هو اللقاح المضاد للفيروس ورفع وتيرة التلقيح الذي لا تزال ارقامه متواضعة ، وذلك عبر تشجيع الناس على التسجيل على المنصة الرسمية . وقالت" بات من المؤكد ان لا خلاص من هذه الجائحة الا باللقاح وعدم التراخي بإلتزام اجراءات الوقاية والتي تحولت الى نمط حياة يجب أن نتعود عليه على الأقل في المدى المنظور ولحين الوصول الى مناعة مجتمعية شاملة" .أرقام الاصابات واللقاحاتوقدم فريقا عمل خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في اتحاد بلديات صيذا-الزهراني ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة العرض الأسبوعي حول مستجدات كورونا ضمن نطاق الإتحاد حيث بلغ عدد الإصابات خلال الأسبوع الأخير 391 حالة ، وسجلت 1140 حالة نشطة ، و161 حالة استشفاء و9 حالات وفاة . يظهر التقرير ايضا خارطة توزع الحالات على صعيد صيدا الادارية وبلدات الاتحاد وبحسب الفئات العمرية ، ونسبة الاشغال في المستشفيات .كما جرى عرض عن سير عملية التلقيح في صيدا وفق الأجندة الوطنية والتي تجري حالياً في مركزين اثنين " مستشفى صيدا الحكومي الجامعي ومستشفى حمود الجامعي " على ان تستأنف في المستشفى التركي التخصصي للطوارىء والحروق فور وصول اللقاحات التي ستعتمد فيه . وبلغ عدد اللقاحات التي وصلت الى صيدا منذ بدء الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا نحو 12335 جرعة أعطيت لـ 7392 شخصا موزعة بين الجرعتين الأولى والثانية .وتضمن العرض ايضاً تقريراً بواردات وتقديمات "صندوق دعم مستشفى صيدا الحكومي والمستشفى التركي " والذي انبثق عن الاجتماع .وتخلل الاجتماع حوار ونقاش مطول حول موضوع اللقاحات المطروحة وسبل زيادة حصة صيدا منها والتوعية والتشجيع على ضرورة التسجيل على المنصة الرسمية لتلقي اللقاح ، الى جانب متابعة آلية توحيد "الداتا" بالنسبة لمتلقي اللقاح بين المنصة الرسمية وخارجها .واكد المجتمعون على ان ما يوازي عملية التلقيح بالأهمية التشديد على الوقاية الفردية والمجتمعية للحد من تفشي الوباء بالالتزام بارتداء الكمامة وبالتباعد الاجتماعي لا سيما في ظل استمرار ارتفاع عدد الاصابات ، وتجديد الطلب الى القوى الأمنية بالتشدد بالإجراءات الرادعة لأي تفلت من شروط الوقاية والسلامة العامة .