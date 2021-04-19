في بكفتين..حاولوا سرقة قساطل حديد وهذا كان مصيرهم

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن شرطة بلدية بكفتين أوقفت، ليل امس، اشخاصا كانوا يحاولون سرقة قساطل من الحديد في احدى مزارع البلدة وتم تسليمهم الى فرع المعلومات.

ودعا رئيس البلدية جورج شوبح السكان الى ابلاغ الشرطة في حال الاشتباه بأي شخص، وذلك لحماية البلدة وسكانها.