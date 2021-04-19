لبنان

اجتماع في وزارة العدل أكد على وجوب حضور المحامي خلال التحقيقات الاولية ومكافحة التعذيب

Lebanon 24
19-04-2021 | 15:13
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم البيان الآتي:
بدعوة من وزيرة العدل، عُقد قبل ظهر اليوم إجتماع تنسيقي في وزارة العدل ضم قيادات عسكرية وأمنية معنية بمهام الضابطة العدلية وبحضور نقيبيّ المحامين في بيروت وطرابلس للتباحث في التطبيق السليم للقواعد القانونية بشكل يؤمن السلامة العامة وحماية حقوق الأفراد الأساسية في التحقيقات الأولية لا سيما لجهة وجوبية حضور المحامي ومكافحة التعذيب.
وبعد البحث في الإطار العام للمواضيع المطروحة، اتفق المجتمعون على متابعتها عبر وضع الآليات التنفيذية ذات الصلة من قبل الجهات المعنية قضائياً وأمنياً.
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