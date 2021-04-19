لبنان

الجميّل زار نجم مهنئاً: واثقون بأن الجيل الجديد سيقود التغيير

Lebanon 24
19-04-2021 | 15:50
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زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل الأباتي بيار نجم في دير سيدة اللويزة لتقديم التهنئة بتعيينه رئيساً عاماً للرهبنة المريمية المارونية. وقد رافق الجميّل نائبه الدكتور سليم الصايغ ومدير مكتبه برونو عطيه وحضر اللقاء عدد من الآباء المسؤولين عن الرهبنة.

وجرى في خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والدور الطليعي الذي تضطلع فيه الرهبنة لا سيما في المجال التربوي مع كل التحديات التي وضعت امامها في ظل الوضع المتدهور الذي تشهده البلاد والذي انعكس بشكل كبير على العمل الجامعي.

واستمع رئيس الكتائب من الأباتي نجم الى المجهود الكبير الذي يبذل للحفاظ على الجامعة ونوعية التعليم الذي تقدمه واحتضان الأساتذة والطلاب الذين يمثلون الكنز الحقيقي للبنان.
ومن جهته نوّه رئيس الكتائب بالدور الريادي الذي لطالما لعبته الرهبانية المريمية مؤكداً انها في طليعة القوى الحية في البلد.

وشدد رئيس الكتائب على ان التربية في لبنان لا يمكن ان تسقط لأننا مؤتمنون على الحفاظ على رسالتها في تعزيز الثقة بلبنان والجيل الجديد الذي سيقود التغيير في لبنان وهو مفتاح الحل الحقيقي في وجه كل التحديات.
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