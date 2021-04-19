لبنان

ضبط سرعة بحق سيارة اسعاف تنقل الموتى

Lebanon 24
19-04-2021 | 16:04
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قال رئيس اتحاد مخاتير عكار زاهر الكسّار أنّه: "تفاحئت بتبليغي اليوم حضوري الى مخفر الدرك في منطقة العبدة لاستلام ضبط سرعة بقيمة 200 الف ليرة لاسعاف تنقل الموتى والجرحى وهي تابعة لرابطة مخاتير وسط وساحل القيطع."

وأضاف : "اصبحنا ببلد العجائب، مؤسف وعار على وزير الداخلية ان يُسطَّر هكذا محضر في عهده. هذه الإسعاف التي لا تهدأ في الليل والنهار لنقل الجرحى والمرضى والأموات الى مستشفيات لبنان ولتكون سندًا للصليب الأحمر اللبناني في مهامه الإنسانيّة"

وختم بالقول: "بالطبع لم أدفعه ولكنّني استلمته وعلى وزير الداخلية والبلديات والمخاتير محمد فهمي أن يُعالج هذا الأمر".

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