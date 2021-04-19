لبنان

هل تفقل مراكز المعاينة الميكانيكية قريباً؟

Lebanon 24
19-04-2021 | 16:02
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أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، في بيان انه:" نظرا لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين وزير الداخلية والبلديات مع رئيس الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بملف المعاينة الميكانيكية، تعقد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا ومؤتمرا صحافيا الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاربعاء 21/4/2021 في مقر الاتحاد العمالي العام لتحديد واعلان موعد تنفيذ قرار اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية عملاً بأحكام القانون والأنظمة المرعية الاجراء

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