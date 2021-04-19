31
o
بيروت
26
o
طرابلس
34
o
صور
33
o
جبيل
34
o
صيدا
34
o
جونية
31
o
النبطية
28
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
32
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أمل: الوطن يعاني غياب الإرادة الجدية لدى المسؤولين المباشرين عن تأليف الحكومة
Lebanon 24
19-04-2021
|
16:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد المكتب السياسي لحركة "أمل" اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، وبعد تداول الشؤون اللبنانية، أصدر بيانا قال فيه:
"بعد مرور 25 عاما على مجزرة قانا، ما زال الكيان الصهيوني خارج المساءلة والمحاسبة، وهو الذي ضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية بقصفه لمركز قوات الأمم المتحدة في قانا، ويستمر في إعتباره كيانا فوق الشرائع والقوانين التي استقر عليها الإنتظام السياسي الدولي.
وعليه، تؤكد حركة "أمل" أن دماء شهداء قانا يجب ألا تنسى بمرور الأيام ولا حقوقهم بالإقتصاص من مجرمي الكيان الصهيوني تسقط بتقادم الزمن.
وتنبه إلى ضرورة أن تبقى المجزرة وأخواتها مما ارتكب في حق لبنان هو الفيصل في فهم طبيعة إسرائيل.
ومرة أخرى، تؤكد الحركة ان الأمن والسلام الوطنيين لا تحميهما إلا قوة المقاومة والجيش ووحدة الشعب".
وأضاف البيان: "اليوم، ما زال الوطن يعاني غياب الإرادة الجدية لدى المسؤولين المباشرين عن تأليف الحكومة التي صار تشكيلها أكثر اهمية وإلحاحا من أي وقت مضى بعد تزايد الأزمات وتعقيداتها الإجتماعية والإقتصادية، وإنعكاسها على الإستقرار الداخلي في ظل تراجع، بل تذري مؤسسات الدولة، وتلاشي هيبتها وإستمرار البعض في رفع المطالب والشروط المعطلة التي تُبعدنا عن الوصول إلى حلٍ حقيقي وسريع وفق المبادرة التي أطلقها الأخ الرئيس نبيه بري المستندة إلى الأصول الدستورية والميثاقية، وتؤمن الأرضية الصالحة لقيام حكومة فاعلة تتحمل مسؤولية الإصلاح وترميم الوضعين الاقتصادي والمالي".
وجدد المكتب السياسي لحركة "أمل" تشديده على "الإسراع في وضع مشروع قانون متكامل لاستباق ما يمكن أن يحصل من فقدان القدرة على استمرار الدعم للمواد الإستهلاكية الحيوية نتيجة تدهور إحتياطات المصرف المركزي، والحاجة إلى خطط إجتماعية تراعي أوضاع المواطنين عبر البطاقة التمويلية، وترشيد الدعم للوصول إلى الغايات المرجوة منه".
ورأى ان "الارتباك في الموضوع التربوي، يرسل إشارة سيئة الى عدم قدرة معالجة الملفات الحساسة ومنها ملف السنة الدراسية الحالية ومصيرها".
وجدد المكتب رهانه على "وعي المواطنين لالتزام إجراءات الوقاية المعتمدة، والإقبال على أخذ اللقاحات من أجل دحر جائحة كورونا.
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ سار من وزير التربية بشأن الامتحانات الرسمية
Lebanon 24
خبرٌ سار من وزير التربية بشأن الامتحانات الرسمية
19:53 | 2021-04-18
18/04/2021 07:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم طائرة يهزّ فرنسا.. هذا ما حصل
Lebanon 24
تحطم طائرة يهزّ فرنسا.. هذا ما حصل
18:58 | 2021-04-18
18/04/2021 06:58:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين الجميل يتحدث عن "حزب الله".. وهذا ما قاله لعون
Lebanon 24
أمين الجميل يتحدث عن "حزب الله".. وهذا ما قاله لعون
21:40 | 2021-04-18
18/04/2021 09:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست "فزورة" رمضان... هل تعرفون مَن يقف وراء القاضية عون؟
Lebanon 24
ليست "فزورة" رمضان... هل تعرفون مَن يقف وراء القاضية عون؟
09:00 | 2021-04-19
19/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب الموجة الحارة.. الحرارة ستصل إلى 33 وموجة ثانية آتية!
Lebanon 24
لبنان في قلب الموجة الحارة.. الحرارة ستصل إلى 33 وموجة ثانية آتية!
09:19 | 2021-04-19
19/04/2021 09:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:48 | 2021-04-19
قائد الجيش شكر الملك محمد السادس على الهبة الملكية للمؤسسة العسكرية
18:46 | 2021-04-19
انخفاض كبير في عدد اصابات "كورونا" في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟
18:45 | 2021-04-19
تمارين تدريبية للجيش... ورمايات بالذخيرة الحية
18:35 | 2021-04-19
بلبلة في طرابلس... لافتة داعمة لغادة عون مكان صورة الحريري!
18:24 | 2021-04-19
فرعية مناقشة اقتراحات قوانين المناطق الاقتصادية الخاصة استمعت الى الملاحظات
18:08 | 2021-04-19
مظاهر مسلحة تغزو شوارع ببنين... ماذا يحصل؟ (فيديو)
فيديو
سوزان نجم الدين تتعرّض لتهديدات بالذبح... وتتحدث بصراحة عن الحجاب والتجميل (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تتعرّض لتهديدات بالذبح... وتتحدث بصراحة عن الحجاب والتجميل (فيديو)
18:00 | 2021-04-19
19/04/2021 18:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة تهبط في المياه وتثير خوف المصطافين على الشاطئ (فيديو)
Lebanon 24
طائرة تهبط في المياه وتثير خوف المصطافين على الشاطئ (فيديو)
18:00 | 2021-04-19
19/04/2021 18:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير على محطات البنزين... ماذا قال أبو شقرا عن أزمة المحروقات؟
Lebanon 24
طوابير على محطات البنزين... ماذا قال أبو شقرا عن أزمة المحروقات؟
16:41 | 2021-04-19
19/04/2021 18:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact