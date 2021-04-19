لبنان

درويش تابع شؤونا طرابلسية: للتكاتف الاجتماعي بين عائلات المدينة لتخطي الأزمة

Lebanon 24
19-04-2021 | 16:52
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استقبل النائب الدكتور علي درويش وفودا شعبية وفعاليات أهلية، تابع معها شؤون طرابلس العامة ووضعهم في أجواء جولته الاغترابية الأخيرة.

وأكد درويش "أن البلاد تمر اليوم أمام تحديات كبيرة وصعبة جدا وأولها أزمة تشكيل الحكومة". ودعا الجميع الى "تحمل مسؤولياتهم والخروج من قطار المناكفات والمهاترات والمحاصصة الذي يهوي بنا نحو الانهيار التام، فلا مجال أمامنا لترف الوقت والمماطلة لأن الازمة المالية والمعيشية تخطت المعقول.

أضاف:"وفي هذه الظروف الصعبة حث الجهات الفاعلة وأصحاب الامكانات للتكاتف الاجتماعي في ما بينهم وبين عائلات المدينة لتخطي الأزمة والسعي نحو تشبيك القدرات".


وشكر درويش كل من يساعد في مدينة طرابلس "التي لا تخلو من الخيرين مقيمين ومغتربين" مشجعا على عطائهم لاهلهم في هذه المرحلة".


وتطرق الحضور الى مشكلة جبانة الشهداء في جبل محسن التي اصبحت شبه ممتلئة والسعي نحو طرح حلول بديلة في أسرع وقت.
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