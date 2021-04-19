الحريري استقبل سفيري بريطانيا والنمسا وبحث معهما التطورات

استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري في الرابعة من بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" السفير البريطاني مارتن لنغدن، في حضور مستشاره للشؤون الديبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وعرض معه آخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

سفير النمسا

وكان الرئيس الحريري قد استقبل سفير النمسا رينيه - بول آمري وبحث معه التطورات.