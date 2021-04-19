بالارقام... هذه إصابات كورونا في السجون اللبنانية

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /1004/ حالات من أصل العَدَد الإجمالي /1076/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /4138/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص:/83/ حالة إيجابية في سجن صور، بينما شفيت حالتان/55/ حالة إيجابية في سجن تبنين/59/ حالة إيجابية في سجن النبطية/4/ حالات إيجابية في فصيلة سجون طرابلسفي نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص /9/ حالات إيجابيّة، وتماثلت /4/ حالات للشفاءأمّا بالنّسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، لا توجد أي حالة إيجابية.