بالارقام... هذه إصابات كورونا في السجون اللبنانية

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة البلاغ التالي:
في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السّجون، لغاية تاريخه:
وصلت حالات الشّفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى /1004/ حالات من أصل العَدَد الإجمالي /1076/ حالة إيجابيّة، وذلك بعد إِجراء /4138/ فحصاً مخبريًّا (PCR) للنّزلاء.
وبعد إجراء عدد من فحوصات (PCR) تمّ تشخيص:
/83/ حالة إيجابية في سجن صور، بينما شفيت حالتان
/55/ حالة إيجابية في سجن تبنين
/59/ حالة إيجابية في سجن النبطية
/4/ حالات إيجابية في فصيلة سجون طرابلس
في نظارات وحدة الشّرطة القضائيّة، تمّ تشخيص /9/ حالات إيجابيّة، وتماثلت /4/ حالات للشفاء
أمّا بالنّسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، لا توجد أي حالة إيجابية.