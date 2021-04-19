لبنان

تمارين تدريبية للجيش... ورمايات بالذخيرة الحية

Lebanon 24
19-04-2021 | 18:45
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ: 20-22-26-27 و28 /4/2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية حمانا وجرد العاقورة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

وستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 19/ 4/ 2021 ولغاية 23/ 4/ 2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية قاعدة رياق الجوية، حقل تدريب مزرعة حنوش ــ حامات، ومنطقة كفرفالوس، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

كما تقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 5 / 4 / 2021 ولغاية 7 / 5 / 2021 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـــ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

وستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من تاريخ 1/ 4 /2021 ولغاية 30 /4 /2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كلّ يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب "تم رطيبة" تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات".
 
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