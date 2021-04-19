لبنان

قائد الجيش شكر الملك محمد السادس على الهبة الملكية للمؤسسة العسكرية

Lebanon 24
19-04-2021 | 18:48
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير المملكة المغربية في لبنان محمد أكرين يرافقه العقيد البحري خالد المهلل، وأعرب العماد عون عن شكره العميق ل"جلالة الملك محمد السادس على الهبة الملكية القيمة التي قدمها إلى المؤسسة العسكرية والشعب اللبناني، خلال هذه المرحلة الدقيقة"، معتبرا أن "هذه التقدمة تعكس عمق العلاقة المتينة بين البلدين".

كما استقبل سفير مملكة النرويج Martin YTTERVIK، وتناول البحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
 
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