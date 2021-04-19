أبو الحسن: لن نيأس ولن نتعب ولن نستسلم

غرد امين سر "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن عبر "تويتر": "لمصلحة من يتهاوى نظامنا المصرفي؟ لمصلحة من يتداعى قطاعنا الصحي؟ لمصلحة من يتفكك قضاؤنا وينقسم؟ هل تستأهل أطماعكم العبث بالوطن وتهديد مصيره؟ اذا كانت محميات النظام الطائفي تحميكم اليوم، لكن غدا سيلعنكم التاريخ في صفحاته السوداء. لن نيأس ولن نتعب ولن نستسلم، فلا بد للقيد ان ينكسر!".