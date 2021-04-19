لبنان

ديب: "شفتوا ليش ما وقع رئيس الجمهورية التشكيلات القضائية؟"

Lebanon 24
19-04-2021 | 20:01
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غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب عبر "تويتر: "شفتوا ليش ما وقع رئيس الجمهورية التشكيلات القضائية العظيمة، يللي كانت مستهدفة الرئيسة غادة عون بالدرجة الأولى وقضاة آخرين أوادم وشجعان!".
 
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التشكيلات القضائية

الرئيس عون

غادة عون

حكمت ديب

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