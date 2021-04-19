ديب: "شفتوا ليش ما وقع رئيس الجمهورية التشكيلات القضائية؟"

غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب عبر "تويتر: "شفتوا ليش ما وقع رئيس الجمهورية التشكيلات القضائية العظيمة، يللي كانت مستهدفة الرئيسة غادة عون بالدرجة الأولى وقضاة آخرين أوادم وشجعان!".