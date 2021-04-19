لبنان

كان يستحم... فقضى صعقاً بالكهرباء!

Lebanon 24
19-04-2021 | 20:44
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قضى السوري م.ب، صعقا بسلك كهربائي اثناء الاستحمام في بلدة الشواليق - قضاء جزين. وعلى الاثر استدعي الطبيب الشرعي وتم نقله الى مستشفى صيدا الحكومي. ويقوم مخفر صفاريه باجراء التحقيقات، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام.
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جثة

استحمام

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