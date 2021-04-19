الطيران الحربي يحلق في الأجواء اللبنانية... اليكم التفاصيل!

يسجل منذ الثامنة من مساء اليوم، تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي، في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح، على علو مرتفع.كما سجل تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي على ارتفاع منخفض، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب، وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان، وفوق منطقة جزين بأتجاه الشوف والبقاع، على علو متوسط.كما سجل تحليق للطيران الحربي المعادي، في سماء القطاع الاوسط من قضاء بنت جبيل، على علو متوسط.