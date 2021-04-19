لبنان

الطيران الحربي يحلق في الأجواء اللبنانية... اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
19-04-2021 | 20:53
A-
A+
Doc-P-814588-637544626300409394.jpg
Doc-P-814588-637544626300409394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسجل منذ الثامنة من مساء اليوم، تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي، في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح، على علو مرتفع.
كما سجل تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي على ارتفاع منخفض، فوق مناطق حاصبيا والعرقوب، وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ والجولان، وفوق منطقة جزين بأتجاه الشوف والبقاع، على علو متوسط.
كما سجل تحليق للطيران الحربي المعادي، في سماء القطاع الاوسط من قضاء بنت جبيل، على علو متوسط.


ومن الجنوب الى كسروان، حيث سجل تحليق مكثف للطيران الحربي المعادي فوق قرى اعالي كسروان، وعلى علو منخفض في أجواء منطقة عاليه والمتن الأعلى.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:23 | 2021-04-20
00:13 | 2021-04-20
00:05 | 2021-04-20
00:00 | 2021-04-20
23:57 | 2021-04-19
23:55 | 2021-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website