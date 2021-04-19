بعد البلبلة.. توضيح بشأن تعليق لافتة مؤيدة لغادة عون في مكان صورة للحريري

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، صورة تُظهر لافتة مؤيدة للقاضية غادة عون، جرى رفعها عند دوار السلام لجهة المدخل الشمالي لمدينة طرابلس، وقد وقعت باسم أحد أبناء قضاء الكورة من آل الآيوبي.

وبعدما أثارت هذه اللافتة بلبلة كبيرة، تمت ازالتها بسرعة، علماً إنها رُفعت في مكان كانت فيه صورة الرئيس سعد الحريري.

وتوضيحاً لما حصل، أوضح السيد غازي حسون، صاحب المنصة التي جرى تعليق اللافتة عليها، إن "صورة الحريري أزيلت أول ليلة من شهر رمضان المبارك، علماً إنها كانت تعرضت لأضرار جزئية بسبب الهواء".

وأضاف: "وفي سبيل وضع زينة رمضان من قبل البلدية، تمت إزالة الصورة، إلا أنه سيعاد رفعها بعد عيد الفطر. أما المدعو هادي الأيوبي، فقد استغل موقع المنصة الاستراتيجي على مدخل طرابلس ووضع اللافتة المؤيدة للقاضية عون، إلا إنه تمت إزالتها فوراً من قبل شباب طرابلس الرافضين لنهج الأخيرة".