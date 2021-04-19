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لبنان
أحكام للعسكرية بحق "أبو سلة" ونوح زعيتر وآخرين.. إليكم ما جاء فيها
Lebanon 24
19-04-2021
|
21:13
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة سلسلة أحكام بحق نوح علي داوود زعيتر وأبو سلة وأربعة عسكريين برتب مختلفة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، وذلك بجرائم الترويج والإتجار بالمخدرات، فتراوحت الأحكام بين السجن لأيام والمؤبد.
وورد في حيثيات الأحكام أنه خلال العام 2019 أقدم كل من المؤهل أول ناصر.ش ومحمد عيتاني وعلي زعيتر بالملقب بأبو سلة ونوح علي داوود زعيتر على الإتجار بالمخدرات وترويجها ،و إقدام الأول بصفته رتيب تحقيق على إختلاس كمية من المخدرات المضبوطة وبيعها بالإشتراك مع عيتاني وأبو سلة الذي باعها لزعيتر، كما أقدم المؤهل أول ناصر.ش على دس كتابات غير صحيحة والتحريف في زنة الكوكايين المضبوطة واعتماد الحيلة لمنع إكتشاف هذا الإختلاس عبر إستخدام وزن المشدات لتعويض وزن الكوكايين المختلسة وعلى مخالفة التعليمات العسكرية، كما أقدم عيتاني على التدخل في فعل الإختلاس ومشاركة المؤهل الأول ناصر في عملية بيع المخدرات الى أبو سلة.
كما أقدم العقيد هنري.م على الإهمال في القيام بواجباته الوظيفية ومخالفة التعليمات العسكرية والقانون و إساءة إستعمال سلطته بإقدامه على فضّ مضبوط من دون إطلاع القضاء، وعلى تنظيم محضر عدلي من دون مراجعة القضاء، وتدوين مندرجات محضر عدلي في وقت لاحق للتواريخ المثبتة فيه.
أما المقدم أحمد.س والمؤهل أول محمد.ش فقد أقدما على مخالفة التعليمات العسكرية من خلال إهمال المقدم في متابعة أعمال التحقيق والإهمال في التقيد بأمر الخدمة الذي يحدد مسؤولية الضابط المشرف، كما أقدم المؤهل أول محمد.ش على الإهمال بواجباته الوظيفية بصفته رئيس قلم مولج بنقل المضبوطات الى المستودع من خلال إبقاء العلبة التي حوَت المضبوطات ثلاثة أيام في مكتبه قبل أن ينقلها الى المستودع.
وقد حكمت العسكرية على المؤهل أول ناصر.ش مدة سبع سنوات أشغال شاقة وغرامة قدرها خمسة عشر مليون ليرة، وحكمت على عيتاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة عشرة ملايين ليرة، وعلى أبو سلة ونوح زعيتر بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مئة مليون ليرة لكل منهما.
كما قضت الأحكام بحبس العقيد هنري.م مدة شهرين وغرامة مليون ليرة وعشرة أيام حبس للمقدم أحمد.س وغرامة ٥٠٠ ألف ليرة وثلاثة أشهر للمؤهل الأول محمد.ش وغرامة مليون ليرة.
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