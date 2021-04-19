دياب يلتقي أمير قطر

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوفد المرافق، بمكتبه بقصر البحر، مساء اليوم الإثنين.

وتناولت المقابلة العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون القائمة وسبل تطويرها وتعزيزها، وفق ما ذكر بيان للديوان الأميري القطري.

كذلك، تناول اللقاء تطورات الوضع في لبنان، حيث أطلع دياب الأمير تميم بن حمد على آخر المستجدات لاسيما التحديات السياسية والاقتصادية والمساعي المبذولة لتجاوزها.

وأعرب دياب عن شكره وتقديره لدولة قطر على دعمها المستمر للبنان ووقفوها الدائم مع الشعب اللبناني.

بدوره، أكد الأمير تميم بن حمد دعم دولة قطر للبنان، داعياً في الوقت نفسه جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.

يشار إلى أن هذا اللقاء حضره الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الذي أقام مأدبة إفطار على شرف دياب في منزله في المسيلة.