لبنان

حكم بالمؤبد على أبو طاقية لتحريضه على قتل عسكريين في عرسال

Lebanon 24
19-04-2021 | 21:47
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة حكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة على الشيخ مصطفى أحمد الحجيري الملقب بأبو طاقية، وحكم مدة عشرين سنة أشغال شاقة لنجله عبادة الحجيري وذلك لإقدام الأول في بلدة عرسال في الأول من شباط 2013 على التحريض على الجهاد ضد الجيش وقتل العسكريين ومحاولة قتلهم  وضربهم، منهم الرائد بشعلاني والمؤهل أول إبراهيم زهرمان، كما أقدم الثاني على قتل عسكريين قصداً وتحقير آخرين أثناء قيامهم بالوظيفة، وإقدام الإثنين على سرقة الأسلحة الأميرية العائدة للعسكريين وعتادهم وهوياتهم الأميرية والخاصة وأجهزتهم اللاسلكية والخليوية وبطاقاتهم وإحراق وتخريب آلياتهم العسكرية.
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