توتر في طرابلس.. شخص يطلق النار على شقيقه

ذكرت المعلومات أن "شخصاً يستقلّ دراجة نارية، أقدم على اطلاق النار من مسدس حربي باتجاه شقيقه وابن عمه في مدينة الميناء – طرابلس شارع بورسعيد بالقرب من محطة العصافيري.

ووفقاً لمراسلة "لبنان24"، فإن "مطلق النار أصاب شقيقه في بطنه، في حين أصيبَ ابنه عمه بيده".

وعلى الأثر، حضرت فرقة من الصليب الأحمر إلى المكان وعمل على اسعاف الجريحين ونقلهما إلى المستشفى للمعالجة.

وفي الوقت نفسه، عملت وحدات الجيش والمخابرات على تطويق مكان الحادث، والعملٍ جارٍ على تعقب مطلق النار لتوقيفه، وقد أفيد بأن الاشكال سببه خلافات شخصية.