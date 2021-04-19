25
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
21
o
زحلة
17
o
بعلبك
22
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين: لالغاء الشهادة المتوسطة استثنائياً هذا العام
Lebanon 24
19-04-2021
|
23:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة" و"نقابة المعلمين في لبنان" اجتماعاً افتراضياً مشتركاً، للبحث في "القرارات التربوية الأخيرة المتصلة بالعودة التدريجية والآمنة إلى التعليم المدمج، وبإجراء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة والشهادة المتوسطة".
وثمن المجتمعون "خطوة اللقاء"... مشددين على "حماية التعليم في لبنان... والحفاظ على مقومات العمل التربوي الأصيل والمجدي، في إطار أفضل الممكن، لإنقاذ العام الدراسي عبر البدء التدريجي بالعودة إلى التعلم المدمج، والشروع في التحضيرات للامتحانات الرسمية".
وأعلنوا في بيان "الاستمرار في التعلم عن بعد في المرحلة الراهنة"، وطالبوا بـ"تسريع حصول المعلمين والأساتذة وسائر أعضاء الجماعة التربوية في المدارس الرسمية والخاصة، على اللقاح الفعال والآمن لمواجهة خطر كورونا بما يؤمن الظروف المؤاتية للعودة المطمئنة إلى التعليم المدمج في مرحلة لاحقة".
كما ودعا البيان إلى "إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام في شكل استثنائي، واعتماد العلامات المدرسية المبنية على اختبارات تحصيلية نهائية في الشكل الحضوري، أساسا للترفيع إلى الصف الأعلى، أسوة بما هو حاصل في سائر الصفوف الانتقالية".
وأكد المجتمعون التمسك "بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وفق أحد الخيارين التاليين:
أ- تقريب موعد الدورة العادية إلى النصف الأول من شهر تموز كحد أقصى، بحيث تنتهي أعمال التصحيح وإعلان النتائج قبل عيد الأضحى المبارك.
ب - وإذا تعذر إجراء دورة عادية واحدة في التوقيت المشار إليه أعلاه، اعتماد نظام توزيع المرشحين للدورة العادية على مرحلتين:
- الأولى تجرى في الأسبوع الأخير من شهر حزيران، يتقدم إليها مرشحو الثانويات الرسمية والخاصة الذين أنهوا المناهج بعد الأخذ بعين الاعتبار التقليص المقرر من المركز التربوي.
- الثانية تجرى في نهاية تموز لمرشحي الثانويات الرسمية والخاصة الذين يحتاجون إلى مزيد من الوقت لإنهاء المنهاج.
على أن يكون للراسبين في كل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الدورة العادية، الحق في التقدم إلى الدورة الاستثنائية التي تحددها وزارة التربية في نهاية شهر آب".
وأبدى المجتمعون كامل جهوزيتهم لمؤازرة وزارة التربية لإجراء الامتحانات الرسمية في عملياتها وإجراءاتها كافة، واضعين تحت تصرفها كل الموارد والإمكانات البشرية والتنظيمية لحسن سير الامتحانات".
كذلك، قرر المجتمعون "إبقاء اجتماعاتهم التشاورية والتنسيقية مفتوحة لمواكبة كل المستجدات ومقاربة سائر المواضيع التربوية"، كما كلفوا
"منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان ونقيب المعلمين في المدراس الخاصة، متابعة هذه المندرجات مع وزير التربية وسائر الجهات والمرجعيات ذات الصلة بالشأن التربوي، لتعزيز منطق التشارك في صنع القرار التربوي".
تابع
الأكثر قراءة
بعد الحديث عن مفاجأة للطلاب... هذا ما أعلنه وزير التربية
Lebanon 24
بعد الحديث عن مفاجأة للطلاب... هذا ما أعلنه وزير التربية
19:47 | 2021-04-19
19/04/2021 07:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فجراً.. هذا ما ضبط مع 4 شبان وشابة داخل سيارة في شكا
Lebanon 24
فجراً.. هذا ما ضبط مع 4 شبان وشابة داخل سيارة في شكا
13:07 | 2021-04-19
19/04/2021 01:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست "فزورة" رمضان... هل تعرفون مَن يقف وراء القاضية عون؟
Lebanon 24
ليست "فزورة" رمضان... هل تعرفون مَن يقف وراء القاضية عون؟
09:00 | 2021-04-19
19/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب الموجة الحارة.. الحرارة ستصل إلى 33 وموجة ثانية آتية!
Lebanon 24
لبنان في قلب الموجة الحارة.. الحرارة ستصل إلى 33 وموجة ثانية آتية!
09:19 | 2021-04-19
19/04/2021 09:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
16:49 | 2021-04-19
19/04/2021 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:29 | 2021-04-20
مجلس القضاء الأعلى أبقى جلساته مفتوحة
01:21 | 2021-04-20
دياب طلب من قطر مساعدة مالية عاجلة
01:12 | 2021-04-20
عون والحريري يكملان حربهما عبر النزاع القضائي
01:00 | 2021-04-20
اختراق قد يحصل بين الفرزلي و"لبنان القوي"
00:45 | 2021-04-20
عملية التشكيل متوقفة كلياً
00:37 | 2021-04-20
جمود حكومي قاتل وحوار مقطوع
فيديو
سوزان نجم الدين تتعرّض لتهديدات بالذبح... وتتحدث بصراحة عن الحجاب والتجميل (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تتعرّض لتهديدات بالذبح... وتتحدث بصراحة عن الحجاب والتجميل (فيديو)
18:00 | 2021-04-19
20/04/2021 03:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة تهبط في المياه وتثير خوف المصطافين على الشاطئ (فيديو)
Lebanon 24
طائرة تهبط في المياه وتثير خوف المصطافين على الشاطئ (فيديو)
18:00 | 2021-04-19
20/04/2021 03:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير على محطات البنزين... ماذا قال أبو شقرا عن أزمة المحروقات؟
Lebanon 24
طوابير على محطات البنزين... ماذا قال أبو شقرا عن أزمة المحروقات؟
16:41 | 2021-04-19
20/04/2021 03:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact