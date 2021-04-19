مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"



غابت الاتصالات حول ملف تشكيل الحكومة وطغت التطورات المتسارعة على الضفة القضائية فيما لم يحسم مجلس القضاء الاعلى خطوته في حق القاضية غادة عون مفضلا التريث وإعطاءها فرصة اضافية ودعاها الى جلسة العاشرة صباح غد للاستماع اليها ليصار الى تحديد توجه المجلس.



اجتماع مجلس القضاء الاعلى واكبه تجمعان احدهما مؤيد لموقف النائب العام التمييزي وآخر مؤيد للقاضية عون فصل بينهما الجيش اللبناني ولم يخل من هرج ومرج وتضارب

على الضفة الحكومية لا اتصالات حول التشكيل.



وبينما عاد الرئيس المكلف سعد الحريري ليلا الى بيروت على ان يتوجه بعد يومين الى الفاتيكان تحضر عملية التأليف على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل اليوم، وسيذكر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان نظراءه الأوروبيين بالضرورة الملحة لمساعدة لبنان على الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي من خلال تسريع وتيرة الجهود الأوروبية الرامية إلى الضغط على المسؤولين اللبنانيين عن التعطيل الراهن.



وبينما الازمات المعيشية تتفاقم لا سيما على صعيد المحروقات والخبز عشية رفع الدعم يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب زيارته الدوحة للقاء كبار المسؤولين القطريين والبحث في مجالات التعاون بين البلدين.



اما صحيا فقد سجل عداد كورونا اليوم انخفاضا ملحوظا في عدد الاصابات الذي بلغ 995 اصابة في حين بلغ عدد الوفيات 39 حالة.

البداية من التطورات القضائية..



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون nbn"



العدل ملح الأرض... وإذا فسد الملح فبماذا يملح؟.

الشعبوية وباء العصر... واذا إنتقلت عدواه بالإختلاط من بعض أهل السياسة إلى بعض أهل القضاء فمن ذا الذي سيشهر سيف العدالة؟



داخل قصر العدل اجتماع لمجلس القضاء الاعلى وقرار للنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات طلب فيه من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة (مكتف) لشحن الأموال.



وفي خارج قصر العدل اعتصامان وتوتر على الأرض بين مؤيدي التيار الوطني الحر والقاضية غادة عون ومؤيدي قرار عويدات



في السياسة كما القضاء شؤون صغيرة بعناوين كبيرة معارك قاصرة يتم إختلاقها وسط تمدد الأزمات التي تكبر ككرة الثلج وتدفع نحو إنهيار شامل لا يفرمله سوى حكومة إنقاذ مازالت فرصها قائمة اذا ما عاد عقل الرحمن إلى الرؤوس وعادت الإرادة الجدية لدى المسؤولين المباشرين عن تأليف الحكومة التي صار تشكيلها أكثر اهمية وإلحاحا من أي وقت مضى.



واليوم انتقدت حركة أمل إستمرار البعض في رفع المطالب والشروط المعطلة التي تبعد الوطن عن الوصول إلى حل حقيقي وسريع وفق المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري والمستندة إلى الأصول الدستورية والميثاقية.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون أم تي في"



ايها المسؤولون والسياسيون: إرفعوا ايديكم عن القضاء. لا تسيسوه، ولا تدخلوه في صراعاتاكم الصغيرة القاتلة. لا تطيفوه، لا تمذهبوه، ولا تشلعوه فالقضاء خشبة الخلاص شبه الاخيرة للبنان، وآخر ما بقي من اعمدة الوطن، الذي هدمتموه بدم بارد فوق رؤوسنا.



أيها المسؤولون والسياسيون: ما حصل اليوم امام مبنى قصر العدل في بيروت يحمل على الخجل. فهل مسموح ان تسير تظاهرة دعما لمدعي عام التمييز، وتقابلها تظاهرة أخرى دعما لمدعي عام جبل لبنان؟ ان التظاهرتين، مع احترامنا لمن قام بهما، لا تعبران عن الحقيقة والواقع. فالصراع بين غسان عويدات وغادة عون ليس شخصيا، ولا سياسيا ولا طائفيا ولا مذهبيا. كما انه ليس صراعا بين الخير والشر او بين الفساد والاصلاح.



كلها شعارات فارغة تسوق اعلاميا تأمينا للحشد وشدا لعصب وتحقيقا لمكسب. الحقيقة هي ان هناك قاضية اسمها غادة عون تستقوي بالعهد وبالتيار الوطني الحر لتكسر التراتبية القضائية وتعصي قرارات رؤسائها ولتضرب هيبة القضاء. وهي في طريقها لتحقيق ذلك، ضربت عرض الحائط بقوانين واعراف كثيرة، حتى انه سجل عليها ارتكاب سبع عشرة مخالفة. هذا هو جوهر الموضوع.



فتوقفوا ايها المسؤولون والسياسيون عن التلاعب بغرائز الناس. توقفوا عن شحذ العصبيات على انواعها. و يا مجلس القضاء انت مدعو غدا الى ان تتخذ قرارا تاريخيا مصيريا. فيا اعضاء المجلس كونوا على قدر الامال المعلقة عليكم. فلتكن كلمتكم قاطعة ومدوية باسم الشعب اللبناني، ولا تسجلوا على انفسكم انه في عهدكم تمكن المسؤولون والسياسيون من القضاء على القضاء!



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"



ماذا يجري في الجمهورية ؟ وبشكل أكثر دقة : هل نحن في جمهورية ؟

ترفع المتاريس بين المدعي العام التمييزي والنائب العام الإستئنافي في جبل لبنان .

يبحث المجلس الأعلى للقضاء في كف يد النائب العام الأستئنافي، فترد القاضية غادة عون بالإدعاء على المدعي العام التمييزي .

يسحب مدعي عام التمييز الملف المالي من القاضية غادة عون، فترد بانها لن تسلم الملف المالي.



السياسة ليست أفضل حالا من القضاء : ترفع المتاريس بين شخصيات الصف الواحد, نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي, ووزير العدل السابق، مستشار الرئيس الحالي سليم جريصاتي ...

الفرزلي وجريصاتي ترافقا على طاولة واحدة من الرابية إلى الإجتماعات التي يترأسها الوزير جبران باسيل, وفجأة ترفع أكياس الرمل بين الصديقين اللدودين, على خلفية موقف مثير للدهشة من الفرزلي, عبر شاشة الرئيس بري، تحدث فيه عن حدث انقلابي بامتياز يستدعي تسلم الجيش السلطة وإقامة محاكم عرفية، لملاحقة الفاسدين.



الفرزلي حاول اليوم أن يكحلها فعماها، فقال اليوم من مجلس النواب : " تعال يا جيش تسلم لفترة انتقالية من اجل ان نهيئ الاجواء في المستقبل لاجراء الانتخابات واعادة انتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة ".

لكن كلام الفرزلي لم يمر في بعبدا فرد عليه مستشار الرئيس سليم جريصاتي قائلا:

" خفف من غلوك، ولا تقحم الجيش في ما ليس فيه، ودستورنا لا يتم تعليقه عند كل مفترق أو مفصل قاس من حياتنا العامة " .



في ظل هذه المتاريس وأكياس الرمل ، الجمهورية في متاهة : صيف وشتاء فوق ملف واحد : يفتح ملف شحن الأموال إلى الخارج ، وتجري التعمية على شحن المواد المدعومة إلى سوريا وغير سوريا ... في شحن الأموال يتحرك القضاء، وهذا جيد، وفي شحن المواد المدعومة إلى سوريا وغيرها والذي يستنزف مئات ملايين الدولارات، لا قضاء يتحرك على رغم أن الوزراء المعنيين "بقوا البحصة"، من ريمون غجر إلى راوول نعمة ...



وثمة من يسأل : لماذا الدولة في عوكر فقط ؟ ان تكون الدولة في عوكر فهذه خطوة ممتازة، أما أن تغيب عن معابر التهريب فهذا تلكوء وفضيحة، فالدولة لا تكون: منطقة إيه، منطقة لأ" فإما دولة أينما كان، وإما الدولة في خبر كان.



في الهمروجة التي حصلت اليوم امام العدلية وقبلها في عوكر، كم من صهريج بنزين ومازوت هرب إلى سوريا ؟ وكم من الأطنان من المواد المدعومة هربت أيضا ؟ وكم من كميات الأدوية هربت أيضا وأيضا ؟



ربما سها عن بال كثيرين ما قاله الشيخ صادق النابلسي المقرب من حزب الله والذي له موقف اسبوعي على قناة المنار، إلى محطة " فرانس 24 " يوم قال من ان التهريب جزء لا يتجزأ من عملية المقاومة، وان الشعبين اللبناني والسوري يضطران إلى كسر الحدود لتأمين احتياجاتهم .

هذا الكلام برسم السلطات السياسية والقضائية والأمنية، فمن يجرؤ على اعتباره إخبارا ؟



المهربون " يضحكون في عبهم " فكلما أثير المزيد من الغبار بين العدلية عوكر، كلما تضاعفت كميات التهريب



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"



امام قصر العدل في بيروت اختصر المشهد اللبناني اليوم، وبالايادي التي اشتبكت امامه باسم حماية القضاء كتبت معالم مرحلة غاية بالخطورة، فهل قرأ المعنيون ما يكتب ؟ وهل يعلمون ان التاريخ لن يرحم من يحفر هذه المشاهد وتداعياتها على وجه الوطن؟



وجهات متعددة والضحية هو المواطن الباحث عن دولاراته المسروقة ولقمة عيشه المسلوبة. في قصر العدل كان اجتماع وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى محتدما خلال نقاش قانونية ما قامت به القاضية غادة عون تجاه شركة مكتف لتحويل الاموال. بلا قرار انتهى اللقاء الى حين حضور القاضية عون الى مجلس القضاء الأعلى للإدلاء بما لديها غدا.. اما اليوم فقد طلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم إجراء التعقبات بشأن وجود شبهة حول مخالفة شركة مكتف لشحن الأموال .



سياسيا لا اشتباه لدى احد بأنْ لا جديد قد طرأ على الملف الحكومي. حال الجمود على حالها وخطوط التواصل مقطعة، ولا حرج لدى المعنيين بالتفرج على الحريق الذي يلتهم البلاد والعباد .



في الجمهورية الاسلامية الايرانية حزن يعم البلاد لرحيل نائب قائد فيلق القدس العميد محمد حجازي، الذي نعاه الامام السيد علي الخامنئي مؤمنا صادقا ومجاهدا مندفعا. ونعاه الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله قائدا حكيما واخا كبيرا وسندا قويا. قائد يعرفه الصهاينة جيدا، ويعرفون دوره في دعم قوى المقاومة، فاعربوا عن بالغ ارتياحهم لغيابه عن المشهد.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"



نحن واحد.

في انتمائنا للوطن، نحن واحد. وفي معاناتنا من الأزمة الاقتصادية والمالية، نحن واحد. في خوفنا على المستقبل، نحن واحد. في جوعنا نحن واحد، وفي سؤالنا عن جنى أعمارنا، نحن واحد.

نعم، أيها اللبنانيات واللبنانيون، من أي طائفة أو مذهب أو منطقة كنتم، ومهما اختلفنا بالسياسة، سنبقى نحن وأنتم واحدا،معا، نحن ضحايا. ضحايا الفساد والهدر والسرقة المنظمة المرتكبة في حق الوطن منذ عقود.



اليوم، حاولوا أن يظهرونا مقسومين. فعلوا المستحيل ليقولوا إن اللبنانيين شعب لا يعرف أن يتوحد. شارع في مقابل شارع. حتى على لقمة العيش التي كادت تضيع.

أما الجواب، اليوم وغدا وفي كل الأيام، فهو التالي: من يطالب بالتدقيق الجنائي لا يفعل ذلك من أجل حزب أو فريق، بل لمصلحة كل الناس.

ومن يعمل لإقرار قوانين الإصلاح وتطبيقها، لا يحقق غاية شخصية أو فئوية، بل هدفا وطنيا عاما، لا يميز بين مواطن ومواطن.

ومن يطالب بتفعيل القضاء، ويدعم القضاة النزيهين الجريئين المتمردين بالحق، إنما يفعل ذلك في سبيل كل لبنان.



ما نقوله ليس مجرد كلام، بل واقع معيوش، حان الوقت لمنع الفاسدين من ضربه، ومن تضليل الناس بشعارات فارغة وكلمات منمقة، حفظناها عن ظهر قلب، ولم تكن نتيجتها إلا انهيارا وهلاكا وأملا ضائعا وأحلاما مكسورة.

انظروا جيدا من حولكم. تابعوا التصريحات والتصرفات. وستفرقون حتما بين من يعمل للإصلاح، ومن يناصر الفساد. بين لبنانيين يعملون لوطن، ومنظومة فاسدة فروعها كثيرة، تأهبت لتدافع عن نفسها ومكاسبها، في مواجهة العدالة.

ففي المحصلة، لا أحد يطلب اقتصاصا أو انتقاما او افتراء. كل المطلوب اليوم، باسم الشعب اللبناني، هو العدالة. لا أكثر ولا أقل.



هذا في القضاء. أما في السياسة، وفيما ترتقب زيارة رئيس التيار الوطني الحر لموسكو، لفتت اليوم رسالة وجهها الوزير السابق سليم جريصاتي إلى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على خلفية تصريحاته الأخيرة، جاء فيها: بكل صدق، خفف من غلوك، ولا تقحم الجيش في ما ليس فيه، في حين أنك تنزه النفس عن إقحام القضاء في السياسة والسياسة في القضاء، إذ أن الجيش والقضاء هما من الأركان الثابتة لمفهوم الدولة، كل في دائرة اختصاصه والتزاماته.

وأضاف جريصاتي: جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعية الدستورية، ودستورنا لا يتم تعليقه عند كل مفترق أو مفصل قاس من حياتنا العامة، ورئيس الجمهورية يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إن قلنا أنه يبقى الركن إن خانتنا أركان.

وتابع جريصاتي: أتفهم الغضب والقلق، وهما عارمان وعميمان، إلا أن الإبقاء على مرجعياتنا الدستورية وتحصينها يمنع كل فوضى وكل ضياع. حسنا فعلت بأنك صححت المقاربة في تصريحك اليوم من مجلس النواب بأن أبعدت الشخصنة عن خطابك، وأنت العليم بأحوال الرئيس وقيمه وتحدياته وترفعه وتصميمه على الإصلاح والإنقاذ رغم غدرات الزمن والظلامة التي يتعرض لها.

وختم جريصاتي بالقول: أنا أثق بأن الزمن الأول لن يتحول عند صاحب السلالة العريقة في حياتنا الوطنية من أمثالك.



مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"



وجد القضاء مضرجا بقضاته اجتمع بأعلى درجاته لكن غادة عون كانت الأعلى وفرضت على أعضائه البحث عن تسوية يموت فيها الديب والأغنام القضائية معا. ولساعات ست وعلى قرقعة طبول المؤيدين والمعارضين التي سمعت الى داخل القاعة كان مجلس القضاء الأعلى يسوي أوضاعا ويبحث عن مخارج.. من دون أن يسير في ركب الانتفاضة أو أن يتخذ قرارات تطلب الإحالة إلى التفتيش، سواء لقاضية العهد أو لأي من القضاة المختومين سياسيا.



استأنس المجلس بالمداولة وأبقى على جلساته مفتوحة ووجه الدعوة الى القاضية عون للمثول أمامه غدا حتى إنه يتجنب خدش مشاعرها عبر مصطلح:استدعاء وبموجب هذه الدعوة فإن المجلس يكون قد "عزم" غادة عون على فنجان قهوة.. يشبه "البن السياسي" الذي كان يقدم كإغراء لحضور الوزراء ولم يعرف ما إذا كان القضاء الأعلى قد تأثر" بموجة تاخذه وموجه تجيبه" من شارعي التظاهر أمام قصر العدل، والذي شهد على تنفيذ أمر مهمة التزمه التيار الوطني الحر دعما للقاضية عون وتشاء الكاميرا أن تلتقط أمر فك التظاهرة على هواء الجديد مباشرة وفي أثناء تلاوة مطالعة المحامي وديع عقل وهذا كان مؤشرا إلى أن الحشد الشعبي لعون.. تصدره قيادة التيار ولم يكن عفويا من شعب غاضب .



وسواء في ساحة السابع من آب أو طلوعا نحو مبنى قصر العدل فإن الأوضاع القضائية تثير هذه المرة الريبة المشروعة لأن هيكل العدل يتداعي ويفرض واقعا هو الأسوأ في تاريخه وهو سيستكمل مسيرة انهياره إذا سار على خطى التسويات، لاسيما مع بروز معلومات ترشح إقدام القاضية عون غدا على الرد وفق معادلة الردع: الادعاء على القاضي غسان عويدات في مقابل قرار كف يدها.



عويدات-عون.. والبادئ سيراه التيار أظلم في معركة قد تقود الوطني الحر الى خوض حروب في مناصب القضاء الأولى وكل الدروب تندلع منها الحروب.. ليس على محراب العدل فحسْب بل في جبهات التشكيلات القضائية المنومة مغناطسيا في قصر بعبدا.. والأخطر في مشروع قانون السلطة القضائية المستقلة الذي لم يعرف طريقه الى الإقرار منذ منتصف التسعينيات في اقتراح الرئيس حسين الحسيني والمراجع النيابية الكبيرة في حينه، جاء الاقتراح وقتئذ متماسكا حارسا لسلطة العدل وحاجبا عنها اليد السياسية. لكنه سكن أدراج مجلس النواب وأجهضته مطرقة الرئيس نبيه بري.. إلى أن بدأ رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان الاقتراح البديل.. تغير الزمان ولم تتبدل النظرة إلى استقلالية سلطة القضاء "وعس" المقترح في اللجنة طويلا وسط اتهامات لرئيسها بأنه ينفذ أجندة بري.. لكن عدوان وفي حديث الى الجديد أكد اليوم أن أحدا من الرؤساء لم يتصل به ولم يوح له بفض العروض وفي الوقت نفسه فإن المشروع لن يبصر النور قريبا وهو أحيل الى شهر تشرين الثاني المقبل قبل أن يدرج في جدول أعمال الهيئة العامة،



وحتى ذلك الحين "إذا بقي من شعب على قيد الحياة" فإن كل فريق يخوض معاركه على طريقة حصد الشعبية ونفض اليدين مما اقترفته الاثام السياسية، فحركة امل بنائبها علي حسن خليل احتكمت الى طريق الثورة.. ايلي الفرزلي الى الانقلاب العسكري.. جبران باسيل نحو الحرب العالمية في التدقيق الجنائي.. سمير جعجع يريدها انتخابات نيابية مبكرة لجمع حواصل رئاسية.. سعد الحريري يصلي عن أرواح اللبنانيين في رحلته الى الفاتيكان.. وميشال عون ينتظر نهاية "شم الهوا"، فيما فريقه يستمر في "أكل الهوا".. وتعطيل التأليف حتى ولو تضور الشعب العظيم جوعا وحده حسان دياب يحارب من دون سلاح ويضرب محاولة في دولة قطر.. لاستجداء المساعدة وان في مرحلة رفع الدعم والبطاقة التمويلية.



لبنان المغلق والمفتوح على حصار قاتل.. تسبقه المنطقة إلى أنباء تبدو سارة.. وذلك بعد نجاح العراق في لقاح التفاوض بين إيران والسعودية.. وإعلان الاتحاد الأوروبي عن تفاوض بناء في فيينا.

