لبنان

رابطة التعليم المهني التقت بري: تأكيد على ضرورة اجراء الامتحانات الرسمية

Lebanon 24
19-04-2021 | 23:32
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عقدت "رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان"، اجتماعا مع المدير العام للتعليم المهني والتقني في لبنان الدكتورة هنادي بري، وتم البحث خلال اللقاء في سبل إجراء الامتحانات الرسمية "التي تشكل هوية التعليم المهني والتقني".

شدد المجتمعون بحسب البيان على "ضرورة الوصول الى مثل هذه الامتحانات والخصوصية التي تتمتع بها شهادتنا من اعمال تطبيقية".

وأكدت الرابطة "صوابية قرار المديرية العامة بالبدء بالاعمال التطبيقية المتوقفة منذ شباط حضوريا حيث ان عدد الطلاب هو قليل نسبيا مما يؤمن التباعد والوقاية اللازمة"، وكذلك "ضرورة التشدد بالعمل على خطة التلقيح للاساتذة والتلاميذ والاداريين في التعليم المهني والتقني من اجل الوصول الى عودة آمنة ومتابعة الدروس النظرية حضوريا".

واتفق خلال الاجتماع على "ضرورة العودة الى الاعمال التطبيقية (حضوريا) مع ما يرافقها من تدابير صحية وإجراءات وقائية تحافظ على صحة التلميذ والأستاذ على حد سواء، ومتابعة التعلم عن بعد الى حين التوصل الى خطة تؤمن العودة الآمنة".
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