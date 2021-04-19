لبنان

العثور على عامل متوف داخل منزله في صيدا

Lebanon 24
19-04-2021 | 23:57
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عثر على العامل السوري الجنسية (م.ب) جثة هامدة داخل منزله في منطقة شواليق شرق صيدا، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام". 

وحضرت القوى الأمنية فوراً، وبعد الكشف من قبل الطبيب الشرعي الدكتور عفيف خفاجة تبين أن سبب الوفاة عائدة إلى توقف عمل القلب.

ومع هذا، عملت عناصر "فوج الإنقاذ الشعبي" في مؤسسة معروف سعد على نقل الجثة إلى براد مستشفى الهمشري.
 
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