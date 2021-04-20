لبنان

أزمة التأليف تراوح مكانها

Lebanon 24
20-04-2021 | 00:00
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لا تتوقع جهات لبنانية معنية التوصّل إلى أي مسار عملي، بعد انتهاء مشاورات موسكو مع طرفي أزمة تأليف الحكومة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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