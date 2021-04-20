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لبنان
ترقّب لانتظار نتائج مجلس الدفاع
Lebanon 24
20-04-2021
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ساد الترقب، طوال فترة ما قبل ظهر أمس، في سوق القطع، لمعرفة نتائج اجتماع مجلس القضاء الأعلى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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