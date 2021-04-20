لبنان

فراغ في المواقع

Lebanon 24
20-04-2021 | 00:13
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تواجه إدارات مهمة في الدولة مشكلة فراغ في المواقع، بعد انتهاء مُـدّة التعيين، الأمر الذي من شأنه خلق مشكلة في عملية الاستمرار والتسيير، وغق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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