تواجه إدارات مهمة في الدولة مشكلة فراغ في المواقع، بعد انتهاء مُـدّة التعيين، الأمر الذي من شأنه خلق مشكلة في عملية الاستمرار والتسيير، وغق ما جاء في أسرار "اللواء".