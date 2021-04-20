لبنان

عون لم تحسم حضورها من عدمه

Lebanon 24
20-04-2021 | 00:23
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اكدت مصادر سياسية ان "القاضية غادة عون تبلغت من المجلس موعد حضورها اليوم امامه، لكنها لم تحسم ما اذا كانت ستحضر او ستتخلف عن الحضور"، لكن المصادر تحدثت عن محاولة لاستيعاب ما حصل اذا تجاوبت عون مع قرار القاضي عويدات.

ولاحقا، افيد ان "القاضية عون بصدد تقديم شكوى امام وزيرة العدل والتفتيش القضائي بحق القاضي عويدات، لمخالفتهما القانون. وانها ماضية في التحقيق بملفات شركة مكتف بعد ان حصلت على داتا الشركة وهي باشرت التدقيق بها وسترفع نتيجة التدقيق الى مجلس القضاء الأعلى".

وأشارت المصادر الى ان "القاضي ليشع وضع يده على الملف المتعلق بتحويل اموال الى الخارج والتلاعب بسعر صرف الدولار ، وقد بدأ بتحقيقاته إنفاذا لقرار عويدات الذي اوعز اليهواتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تقتضيها هذه القضية".
المصدر: اللواء
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