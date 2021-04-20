جمود حكومي قاتل وحوار مقطوع

افادت مصادر متابعة عبر "اللواء" ان "الوضع الحكومي على حاله ولا جديد على الاطلاق". وقالت: "هناك جمود قاتل والحوار مقطوع نهائياً، لكن الرئيس الحريري منذ عودته لم يقطع التشاور مع المعنيين لا سيما الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط وسواهما، بإستثناء الرئيس عون والنائب جبران باسيل".