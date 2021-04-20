لبنان

جمود حكومي قاتل وحوار مقطوع

Lebanon 24
20-04-2021 | 00:37
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افادت مصادر متابعة عبر "اللواء" ان "الوضع الحكومي على حاله ولا جديد على الاطلاق". وقالت: "هناك جمود قاتل والحوار مقطوع نهائياً، لكن الرئيس الحريري منذ عودته لم يقطع التشاور مع المعنيين لا سيما الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط وسواهما، بإستثناء الرئيس عون والنائب جبران باسيل".
المصدر: اللواء
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