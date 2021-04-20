لبنان

اختراق قد يحصل بين الفرزلي و"لبنان القوي"

Lebanon 24
20-04-2021 | 01:00
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توقع مصدر نيابي عبر "اللواء" ان "يحصل اختراق بين النائب الفرزلي وتكتل لبنان القوي، الذي ينضوي في صفوفه، كنائب مستقل".
المصدر: اللواء
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