لبنان

عون والحريري يكملان حربهما عبر النزاع القضائي

Lebanon 24
20-04-2021 | 01:12
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كشفت مصادر سياسية معارضة، لـ "السياسة" الكويتية، أن "الصراع القضائي القائم، أحد أوجه تصاعد الأزمة الحكومية بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين الرئيس المكلف سعد الحريري، أي أن الرجلين يكملان حربهما ولكن هذه المرة عبر النزاع القضائي على الدور والصلاحيات بين القاضية غادة عون والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات"، مشدّدة على أن "هذا النزاع سيتسع ويتمدد، على نحو سيعطل المرفق القضائي برمته، في سياق الانقلاب الجاري لتهديم المؤسسات، السياسية والمالية والقضائية، وحتى وصولاً إلى الأمنية منها على طريق المشروع الإيراني لتغيير النظام اللبناني القائم برمّته".
المصدر: السياسة الكويتية
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