لبنان

دياب طلب من قطر مساعدة مالية عاجلة

Lebanon 24
20-04-2021 | 01:21
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علمت "السياسة" أن "رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الذي يزور قطر حاليا، قد طلب من المسؤولين القطريين دعماً عاجلاً للبنان الذي يواجه ظروفاً اقتصادية ومالية بالغة الخطورة، مستبقاً قرار مصرف لبنان بوقف دعم السلع الأساسية المتوقع نهاية أيار المقبل".
وقد وضع دياب المسؤولين القطريين الذين التقاهم في أجواء الصعوبات غير المسبوقة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، وما يعانيه اللبنانيون من ضائقة معيشية خانقة، ستزداد تفاقماً، في حال الإقدام على رفع الدعم، على أمل أن تستجيب الدوحة للطلب اللبناني على هذا الصعيد، وبما يخفف من تداعيات أي قرار على هذا الصعيد.
المصدر: السياسة الكويتية
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