23
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
20
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مجلس القضاء الأعلى أبقى جلساته مفتوحة
Lebanon 24
20-04-2021
|
01:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا حديث يعلو فوق ما يحدث داخل الجسم القضائي، انطلاقا مما يوصف بتمرد القاضية غادة عون على رؤسائها، واعلانها الالتزام بما تقرره لها رئاسة الجمهورية مباشرة، في أول خروج من نوعه عن التراتبية القانونية، يشهدها القضاء اللبناني، والذي جر السلطة الثالثة في الدولة الى المستنقعات السياسية، فالشعبية التي ظهرت أمس، على صورة تظاهرة للتيار الحر امام قصر العدل في بيروت، دعما للقاضية عون، تقابله تظاهرة مضادة للمعارضة الشعبية، دعما لرئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والنائب العام التمييزي غسان عويدات اللذين يتوجهان لإخراج القاضية عون من سلك القضاء.
وقلل مصدر قضائي من سلبيات تأخير اتخاذ قرار حاسم بهذا الصدد، مشيرا إلى أن "المجلس أبقى جلساته مفتوحة إلى حين التوصل إلى قرار جامع يضع حدا للانقسام الحاصل ويحول دون انفجار الوضع القضائي برمته".
وفيما تردّدت معلومات عن اعتراض عضوين في مجلس القضاء الأعلى محسوبين على العهد، على أي قرار تأديبي أو زجري ضد القاضية عون، أكد المصدر القضائي لـ"الأنباء" أن "المجلس تريّث في إصدار بيان أمس، لأنه قرر استدعاء القاضية عون، للاستماع اليها ومساءلتها عن سبب عدم التزامها بقرار رئيسها (عويدات) بكف يدها عن الملف المالي، وإصرارها على اقتحام مكاتب شركة "مكتف" للصيرفة، رغم إحالة هذا الملف إلى المحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع، بعد قرار عويدات بإعادة توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامة في جبل لبنان"، لافتا إلى أن "المجلس ينتظر استكمال بعض الإجراءات، ويراهن على حصول تطور إيجابي يحول دون اللجوء إلى اتخاذ قرار تأديبي بحق القاضية عون اليوم".
المصدر:
الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
بعد الحديث عن مفاجأة للطلاب... هذا ما أعلنه وزير التربية
Lebanon 24
بعد الحديث عن مفاجأة للطلاب... هذا ما أعلنه وزير التربية
19:47 | 2021-04-19
19/04/2021 07:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فجراً.. هذا ما ضبط مع 4 شبان وشابة داخل سيارة في شكا
Lebanon 24
فجراً.. هذا ما ضبط مع 4 شبان وشابة داخل سيارة في شكا
13:07 | 2021-04-19
19/04/2021 01:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست "فزورة" رمضان... هل تعرفون مَن يقف وراء القاضية عون؟
Lebanon 24
ليست "فزورة" رمضان... هل تعرفون مَن يقف وراء القاضية عون؟
09:00 | 2021-04-19
19/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب الموجة الحارة.. الحرارة ستصل إلى 33 وموجة ثانية آتية!
Lebanon 24
لبنان في قلب الموجة الحارة.. الحرارة ستصل إلى 33 وموجة ثانية آتية!
09:19 | 2021-04-19
19/04/2021 09:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
16:49 | 2021-04-19
19/04/2021 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2021-04-20
جولة الصباح الاخبارية: القضاء تحت المجهر اليوم ... والعقوبات الأوروبية تتحضر
06:03 | 2021-04-20
تعديل جديد على " التعديل الحدودي".. وهكذا رد بري بحدة
06:10 | 2021-04-20
الحوار الأميركي - الإيراني - السعودي: مسمار حزب الله؟
06:05 | 2021-04-20
"الثلث المعطّل" يشلّ القضاء فهل ينسحب الانقسام على الأجهزة الأمنية؟
06:05 | 2021-04-20
رئيس الجمهوربة خائب من اثنين ويطالب بكف يد ثالث: غادة عون اخطأت في الشكل
04:09 | 2021-04-20
علامات استفهام حول توزيع اللحوم
فيديو
سوزان نجم الدين تتعرّض لتهديدات بالذبح... وتتحدث بصراحة عن الحجاب والتجميل (فيديو)
Lebanon 24
سوزان نجم الدين تتعرّض لتهديدات بالذبح... وتتحدث بصراحة عن الحجاب والتجميل (فيديو)
18:00 | 2021-04-19
20/04/2021 06:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة تهبط في المياه وتثير خوف المصطافين على الشاطئ (فيديو)
Lebanon 24
طائرة تهبط في المياه وتثير خوف المصطافين على الشاطئ (فيديو)
18:00 | 2021-04-19
20/04/2021 06:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طوابير على محطات البنزين... ماذا قال أبو شقرا عن أزمة المحروقات؟
Lebanon 24
طوابير على محطات البنزين... ماذا قال أبو شقرا عن أزمة المحروقات؟
16:41 | 2021-04-19
20/04/2021 06:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact