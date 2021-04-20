لبنان

إنتخابات للميثاقية

Lebanon 24
20-04-2021 | 04:01
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يعتقد بعض السياسيين المخضرمين أنّ إمكانية إجراء انتخابات فرعية واردة لأجل الميثاقية، باعتبار أنّ المستقيلين والمتوفين هم من الأكثرية المسيحية.
 
المصدر: النهار
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