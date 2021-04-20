لبنان

التطبيقات متفلتة

Lebanon 24
20-04-2021 | 04:03
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عجزت القوى الامنية والقضائية حتى الساعة عن الامساك بالتطبيقات الالكترونية التي تحرك سوق الصرف يوميا في لبنان، علما ان لبعض كبار الصرافين علاقة بها للاستمرار في التحكم بالاسواق
 
المصدر: النهار
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