التطبيقات متفلتة

عجزت القوى الامنية والقضائية حتى الساعة عن الامساك بالتطبيقات الالكترونية التي تحرك سوق الصرف يوميا في لبنان، علما ان لبعض كبار الصرافين علاقة بها للاستمرار في التحكم بالاسواق