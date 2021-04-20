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تغييرات في المواقع

Lebanon 24
20-04-2021 | 04:04
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يتجه مرجع سياسي إلى إجراء تغييرات على صعيد الترشيحات للمواقع النيابية في منطقته، ويُنقل أنّ معظم الأسماء باتت شبه محسومة.
 
المصدر: النهار
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