ماذا وراء اخلاءات السبيل؟

ذكرت مصادر حقوقية أن إخلاءات السبيل التي وافق عليها القاضي طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت تهدف في جانب منها إلى تنفيس الإحتقان في هذا الملف والإنصراف إلى جوانب أخرى فيه غير التحقيقات التي جرت مع الموقوفين.