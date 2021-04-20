لبنان

ماذا وراء اخلاءات السبيل؟

Lebanon 24
20-04-2021 | 04:05
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ذكرت مصادر حقوقية أن إخلاءات السبيل التي وافق عليها القاضي طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت تهدف في جانب منها إلى تنفيس الإحتقان في هذا الملف والإنصراف إلى جوانب أخرى فيه غير التحقيقات التي جرت مع الموقوفين.
المصدر: نداء الوطن
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طارق البيطار

انفجار المرفأ

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