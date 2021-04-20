لبنان

ما بين سطور الانقسام القضائي

Lebanon 24
20-04-2021 | 04:07
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إعتبر مرجع متابع لشؤون السلطة القضائية ان الانقسام القضائي الذي برز في الايام الاخيرة هو ترجمة للانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى حول الموقف من الملفات التي تثيرها القاضية غادة عون والاجراءات التي تتخذ تجاه المصارف.
المصدر: نداء الوطن
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