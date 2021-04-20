لبنان

علامات استفهام حول توزيع اللحوم

Lebanon 24
20-04-2021 | 04:09
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إستهجن رئيس حزب مدني ان يتم توزيع اللحوم المدعومة من خلال البيانات وشبّه دور الوزارات المعنية بملف الدعم بحانوت السجن المركزي في رومية.
المصدر: نداء الوطن
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