إحترق منزله في الميناء بسبب ماس كهربائي (صورة)

إحترق منزل المدعو "ز.ك" في مدينة الميناء مبنى الزبلع ط 2 عند مستديرة الغروبي بسبب ماس كهربائي.وقد حضرت على الفور فرق فوج اطفاء طرابلس وعملت على اخماد الحريق فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.