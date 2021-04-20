لبنان

إحترق منزله في الميناء بسبب ماس كهربائي (صورة)

Lebanon 24
20-04-2021 | 06:44
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إحترق منزل المدعو "ز.ك" في مدينة الميناء مبنى الزبلع ط 2 عند مستديرة الغروبي بسبب ماس كهربائي.

وقد حضرت على الفور فرق فوج اطفاء طرابلس وعملت على اخماد الحريق فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.
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الميناء

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