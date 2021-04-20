لبنان

بالجرم المشهود.. أوقف اثناء بيع المخدرات في الميناء

Lebanon 24
20-04-2021 | 06:48
A-
A+
Doc-P-814674-637544983503885362.jpg
Doc-P-814674-637544983503885362.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اوقفت دورية من مخابرات الجيش، بالجرم المشهود، المدعو "ر.ب" سوري الجنسية على الكورنيش البحري لمدينة الميناء في طرابلس بالقرب من مدينة الملاهي "دادو لاند"، وذلك اثناء قيامه ببيع الكوكايين وهو تحت تأثير المخدّر. بينما فرّ احد الاشخاص الذي كان برفقته. 

وعثر بحوزته على كمية من الكوكايين احيل على اثرها الى التحقيق تحت اشراف الجهات المختصة وتمّ ضبط الممنوعات مع الدراجة النارية التي بحوزته.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2021-04-20
12:17 | 2021-04-20
12:06 | 2021-04-20
12:00 | 2021-04-20
11:50 | 2021-04-20
11:44 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website