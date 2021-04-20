بالجرم المشهود.. أوقف اثناء بيع المخدرات في الميناء

اوقفت دورية من مخابرات الجيش، بالجرم المشهود، المدعو "ر.ب" سوري الجنسية على الكورنيش البحري لمدينة الميناء في طرابلس بالقرب من مدينة الملاهي "دادو لاند"، وذلك اثناء قيامه ببيع الكوكايين وهو تحت تأثير المخدّر. بينما فرّ احد الاشخاص الذي كان برفقته.وعثر بحوزته على كمية من الكوكايين احيل على اثرها الى التحقيق تحت اشراف الجهات المختصة وتمّ ضبط الممنوعات مع الدراجة النارية التي بحوزته.