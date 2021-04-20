لبنان

دعوة أم استدعاء: هل تنتهي "القصة" بفنجان قهوة وتبويس لحى؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-04-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-814696-637545039305300191.jpg
Doc-P-814696-637545039305300191.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

من شبه المؤكد أن اللهجة "اللطيفة" التي استخدمها مجلس القضاء الأعلى لمثول مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون أمامه اليوم تؤشر الى أن الأمور تسير نحو تسوية ما غير واضحة المعالم، إذ ان قلة قليلة إسترعى انتباهها أن المجلس إستخدم كلمة "دعوة" القاضية عون الى إجتماع الساعة العاشرة من صباح اليوم متجنباً مصطلح "إستدعاء".

 

أهل الإختصاص في المجال الحقوقي يعلمون أو هم يحفظون جيداً أن كلمة دعوة قد تعني "دردشة عا فنجان قهوة" لدى الهيئة الداعية أياً كانت، أما الإستدعاء فهو قرار قضائي بجلب وإحضار أحد طرفي النزاع للمثول أمام المحكمة أو الهيئة المعنية في شكوى معينة، علماً أنه يتم إستخدام أمر الإستدعاء بدلاً من إلقاء القبض في الدعاوى المدنية.

 

في مطلق الأحوال، وبانتظار مستجدات هذا اليوم الذي قد يتكرر فيه سيناريو شارعي التظاهر أمام قصر العدل، يبدو أن الكباش السياسي إنتقل بثقله الى أروقة قصور العدل وأن معارك طواحين الهوى ستخذل مرة جديدة شعباً لا يزال على "قيد العدالة المطعونة" في محرابها.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2021-04-20
12:17 | 2021-04-20
12:06 | 2021-04-20
12:00 | 2021-04-20
11:50 | 2021-04-20
11:44 | 2021-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website