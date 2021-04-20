هذا ما يجري في موضوع مناقصات الفيول لكهرباء لبنان

توقفت مصادر متابعة عند فشل مناقصة تلزيم شراء مادة الفيول اويل (A) لزوم مؤسسة كهرباء لبنان امس، وامكان ان يتكرر الامر ذاته اليوم بعد فضّ عروض مناقصة الفيول اويل (B) وإعادة الملف الى إدارة المناقصات لاعادة درس الملفات المقدمة والتدقيق في مدى مطابقتها مع دفتر شروط ليبنى على الشيء مقتضاه.

ووفق المعلومات فانه في حال فشلت مناقصة اليوم ايضا، يرجح اعادة تطوير شروط المناقصتين لتكييفها مع الاوضاع المالية في البلد.

الا ان معلومات اخرى ترجح ان يتم اللجوء الى تطبيق بند الإتفاق الرضائي بموجب المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية والتي تنص على الاتي: "يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة، اذا كانت تتعلق بمناقصتين متتاليتين، من دون أن تسفر هذه العملية عن نتيجة ايجابية".