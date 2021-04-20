لبنان

مرجع قضائي عن انقسام "شارعي العدلية": لم ينقص الا رسم خط التماس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-04-2021 | 09:30
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أبدى مرجع قضائي سابق اسفه اما آل اليه حال القضاء. وقال خلال  مشاهدته النقل المباشر ل"وقائع انقسام الشارعين" امام قصر العدل امس : ان هذا المشهد المؤلم يمثل "الوجه القبيح" للانقسام السياسي  الذي  يضرب الجسم القضائي تدريجيا، ولم يكن ينقص المتخاصمين الا رسم خط تماس فعلي على الارض على غرار ما حصل خلال الحرب الاليمة".

 

وأضاف: المسؤولية الاكبر تقع على عاتق القاضية التي لم تلتزم بالتراتبية القضائية وتعصي قرارات رؤسائها وضربت عرض الحائط بقوانين واعراف كثيرة موثقة في دعاوى مرفوعة عليها".

 

ووصف مصدر مطلع "الاعلان عن احالة مدعي عام التمييز ملف شركة مكتف لشحن الاموال الى المدعي العام المالي علي ابراهيم لاجراء التعقبات اللازمة، بانه جزء من حل يجري العمل عليه لضبضبة الملف بأقل  الاضرار الممكنة، وان تسلم القاضية عون ملفاتها والوثائق التي بحوزتها الى المدعي العام المالي".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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