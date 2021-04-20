لبنان

هل من الضروري أخذ أدوية وقائية من التجلطات تزامناً مع التلقيح بأسترازينيكا؟.. مخباط يوضح

Lebanon 24
20-04-2021 | 09:36
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رأى البروفسور جاك مخباط، في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أن الإمتحانات الرسمية يمكن ان تُجرى مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجسم التعليمي والتلاميذ، لافتاً الى أن التعليم عن بعد لم ينجح.

واعتبر أنه يمكن ضبط التلاميذ في المدرسة اذ هناك طرق عدة للوقاية من الفيروس.

وأكد نخباط أن هناك إقبالا كبيرا على التلقيح لكن نواجه مشكلة تأخر وصول اللقاحات.

وأوضح أنه حتى الآن تبيّن أن لقاح "سينوفارم" في الإمارات يؤخذ على 3 جرعات انما لا دراسات تظهر مدى فعاليته.

وأشار مخباط الى أن التجلطات قد تنتج عن عدد كبير من الادوية واللقاحات، بنسب متفاوتة، وليس فقط عن لقاح استرازينيكا الذي أقيمت حملة ضده، مؤكداً أن نسبة خطر الإصابة بالتجلطات قليلة جدا.

وأوضح ألّا إرشادات حتى الساعة حول ضرورة أخذ أدوية وقائية من التجلطات تزامناً مع التلقيح بأسترازينيكا.
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