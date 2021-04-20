مطلوب للقضاء بجرائم تأليف عصابة وخطف وسرقة ومحاولة سلب.. أوقف في الجميّزة

صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقــات العامـة البلاغ التالي:بتاريخ 19/4/2021، اشتبهت عناصر فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت بأحد الأشخاص في محلّة الجميّزة، فأوقفته، ويُدعى: خ. ك. (مواليد عام ١٩٩٧، مكتوم القيد). تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب /3/ خلاصات أحكام، ومذكّرتي توقيف، وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرائم متعددة، منها: تأليف عصابة وخطف وسرقة ومحاولة سلب.التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المُختصّ.